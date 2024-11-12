Fenerbahçe’den ayrılan Ryan Kent’e İngiltere’den talip var!

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ryan Kent'in yeni durağı merakla bekleniyor. İngiliz basınına göre, bonservisi elinde olan Kent ile Championship ekibi Preston North End ilgileniyor ve ocak transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Forma garantisi verilmesi durumunda Preston'a imza atabileceği belirtilen 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla ayrıca Leeds United ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgilendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Rangers'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kent, beklentileri karşılayamayarak sarı-lacivertli ekipten ayrıldı. Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.