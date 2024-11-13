Hakim Ziyech’ten Galatasaray’da devam kararı

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech, sakatlık nedeniyle beklentileri karşılayamamış ve basında ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak sakatlığını atlatıp yeniden süre almaya başlayan Ziyech, devre arasında takımdan ayrılma fikrini askıya aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Okan Buruk'un, ara transfer dönemine kadar Ziyech'in form grafiğini takip etmek istediği belirtiliyor. Ziyech'in istikrar sağlaması halinde ligin ikinci yarısında da Galatasaray forması giymesi bekleniyor.