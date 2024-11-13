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Giriş Tarihi: 13.11.2024 15:45

Hakim Ziyech'ten Galatasaray'da devam kararı

Adı ara transfer dönemi için ayrılık dedikodularıyla anılan Hakim Ziyech, Galatasaray’da kalmaya karar verdi. Sakatlığını atlatıp sahada olumlu bir performans sergileyen yıldız oyuncu, ayrılma fikrini şimdilik askıya aldı.

Hakim Ziyech’ten Galatasaray’da devam kararı

Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech, sakatlık nedeniyle beklentileri karşılayamamış ve basında ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak sakatlığını atlatıp yeniden süre almaya başlayan Ziyech, devre arasında takımdan ayrılma fikrini askıya aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Okan Buruk'un, ara transfer dönemine kadar Ziyech'in form grafiğini takip etmek istediği belirtiliyor. Ziyech'in istikrar sağlaması halinde ligin ikinci yarısında da Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

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Hakim Ziyech'ten Galatasaray'da devam kararı
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