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Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:51

TRABZONSPOR HABERLERİ: Savic'ten büyük fedakarlık

Sakatlığı süren Stefan Savic, Adana Demirspor maçında oynamak için 3 günlük izinden feragat edip Trabzon'da kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Savic’ten büyük fedakarlık

Trabzonspor'da bu sezon kas sakatlıkları nedeniyle 8 maç kaçıran Stefan Savic, Adana DS maçında oynamak için 3 günlük izinden feragat edip Trabzon'da kaldı.

Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştiren 33 yaşındaki Karadağlı stoper, "Takımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bir an önce katkı vermek istiyorum" diyerek özel antrenman programıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bireysel olarak çalıştı.

33 yaşındaki Karadağlı futbolcu, sezon başında imza attığı Trabzonspor'da 7 maçta görev yaptı. (Akşam)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Savic'ten büyük fedakarlık
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