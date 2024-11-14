TRABZONSPOR HABERLERİ: Draguş’tan ayrılık sinyali: Sumudica ile çalışmak isterim

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında takımın güncel durumu, hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Deneyimli teknik adamın üzerinde en çok durduğu isimlerin başında Denis Draguş geliyordu. Rumen futbolcunun bugüne kadar istedikleri seviyeye gelmediğinden bahsetti.

SUMUDICA HAYATIMIN DEĞİŞECEĞİNİ SÖYLEDİ

Gaziantep'e gitme süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Draguş, "Beni takip ettiğini ve beş dakika sonra beni ekibine alması gerektiğini fark ettiğini söyledi. Beni acilen transfer etmesi gerektiğini! Ve beni gerçekten şaşırtan başka bir şey daha vardı. Yüzüme karşı, koç olarak hayatımın onunla değişeceğini söyledi! O an orada kala kaldım. Evet, bana bunu söyledi" dedi.

SUMUDICA İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da beklenen performansı ortaya koyamayan ve transfer döneminde takımdan ayrılması dahi gündeme gelen yıldız futbolcu, Marius Sumudica ile yeniden çalışmak isteyip istemediği sorusuna; "Elbette bir gün onunla tekrar çalışabilmeyi çok isterim. Yollarımızın bir daha ne zaman kesişeceğini asla bilemezsiniz ama mümkün olduğu kadar yurtdışında oynamak istiyorum. Giderek daha iyi bir seviyede oynamak istiyorum. Başladığım iyi gidişattan vazgeçmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. (Takvim)

