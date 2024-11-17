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Giriş Tarihi: 18.11.2024 01:10

Volkan Demirel'den Osimhen sözleri: Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi...

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Volkan Demirel’den Osimhen sözleri: Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi...

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, rakipleri Galatasaray hakkında maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Demirel, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak." dedi.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ OYUNCULARDAN..."

Demirel sözlerinin devamında, "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. G.Saray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. (TRT Spor)

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Volkan Demirel'den Osimhen sözleri: Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi...
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