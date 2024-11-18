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Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:12

BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni transfer Can Keleş ayrılıyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Can Keleş'in devre arasında daha fazla süre bulabileceği bir takıma kiralanabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni transfer Can Keleş ayrılıyor

Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta gönderilecek isimler de belli oldu. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kadroda düşünmediği oyuncuları yönetime bildirdi. Sezon başında sürpriz şekilde şanslar bulan Jean Onana listenin ilk sırasına yazıldı. Bonservisine önceki yönetim tarafından 4 milyon avro ödenen Kamerunlu oyuncu, geçen sezon olduğu gibi kiralık olarak gönderilecek. Alex Oxlade-Chamberlain'e de futbola başladığı kulüp olan Southampton ve Sheffield United'ın ilgisi var.

CAN GELDİ, GİDİYOR
İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Ada ekibi transferi satın alma yoluyla bitirmek istiyor. Piyasa değeri 3 milyon avro olan oyuncunun daha az bir bedelle Southampton'a gidebileceği öğrenildi. Bakhtiyor Zaynutdinov da Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova arasında tercih yapacak. Yönetim bu transferden de önemli gelir beklentisinde. Öte yandan bu sezon yedek kulübesine mahkûm olan Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da kiralık olarak gönderilecek. (Türkiye)

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni transfer Can Keleş ayrılıyor
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