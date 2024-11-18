En Nesyri sürprizi!

Talisca'yıkadrosuna katmak hedefiyle Al-Nassr'a teklifini ileten Fenerbahçe için flaş bir iddia geldi. Suudi Arabistan basınına göre; Al-Nassr da sarı-lacivertlilerden bir futbolcuyu transfer etmek istiyor: En-Nesyri… Eski kulübü Sevilla'ya döneceği konuşulan Faslı forvet için Al-Nassr yetkililerinin İstanbul'da bulunduğu veiddia edildi. F.Bahçe'nin 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En Nesyri ile Talisca transferlerinin bağlantılı olabileceği konuşuluyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kanarya'da 17 resmi maçta 4 gol-1 asist kaydederken bekleneni veremedi.Osayi, ülkesinde yayın yapan bir sosyal medya platformuna açıklamalarda bulundu. M.United maçı performansı ile kendisini Nijerya halkına kanıtladığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, Mourinho'ya övgüler yağdırdı: "Onunla çalışmak güzel ama her gün sınava girmek gibi. Her gün de geçmek zorundasınız. Talepleri hep yüksek seviyede. O benim gördüğüm en büyük teknik direktör. Eğer sizi severse gelişmeniz için elinden geleni yapıyor."Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Alexander Djiku, tamamen iyileşti.30 yaşındaki oyuncunun yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi