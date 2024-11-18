F.BAHÇE HABERİ: İngiliz efsanesinden flaş Mourinho sözleri: Premier Lig’e...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Ancak Portekizli teknik adam için her geçen gün ayrılık iddiaları ortaya atılıyor.

Everton, West Ham ve Newcastle United'la adı anılan Portekizli çalıştırıcı için şimdi de İngilizlerin eski kalecisi Robinson flaş bir iddiada bulundu.

"ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARA GİTMEYECEK"

Robinson, "Jose Mourinho, Premier Lig'den başka nereye gidebilir ki? Fenerbahçe-M.United maçındaydım ve basın toplantısına katıldım. Mourinho tam anlamıyla bir harikaydı. Manchester City, Liverpool ve Arsenal'e gitmeyecek. Chelsea ya da Tottenham'a geri dönmeyecek. Yeni fırsatlar çok az. Alt sıralarda yer alan kulüplerin birine gitmeyecek. Crystal Palace ya da Nottingham Forest gibi kulüpleri yöneteceğini hayal bile edemiyorum." dedi.

"NEWCASTLE UYUM SAĞLAYACAĞI TEK KULÜP"

Eski kaleci, "Nasıl söylerseniz söyleyin, Newcastle United sahip olduğu statü ve gördüğü ilgiyle Mourinho'nun uyum sağlayabileceği tek kulüp. Ne istediğini görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Mourinho, geçtiğimiz haftalarda Sky Sport'a verdiği röportajda İngiltere'ye küme düşme tehlikesi olan bir takım için asla dönmeyeceğini söylemişti.