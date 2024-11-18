GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Elias Jelert kiralanıyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı oyunculardan birisi Danimarkalı Elias Jelert'ti. 21 yaşındaki sağ bek için Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis ödendi. 5 yıllık sözleşme dahilinde 5.5 milyon Euro maaş kazanması beklenen oyuncu, bu sezon çıktığı 14 maçta 396 dakika süre aldı ve istenilen performansı sergileyemedi.

Ülkesi Danimarka'da spor haberleri sitesi Indkast'ın belirttiğine göre Jelert, beklentilerin altında kaldığından dolayı kiralanacak. Habere göre Elias, kendisine talip olan takımlardan birine kiralanarak formunu yeniden kazanması ve daha fazla süre alarak oyununu olgunlaştırması amacıyla "kış temizliği" listesine dahil edildi.

Oyuncu, geçtiğimiz gün ülkesinde verdiği röportajda ise ilk defa yurt dışına taşınacak olmasından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer olurken zorlu bir süreç geçirdiğini anlatmıştı. Jelert ardından kendisine yönlendirilen eleştirilere de, "Kulüp o kadar büyük ki, ilk maçtan bir şey sunamazsanız bu durumdan memnun olmayanlar olabiliyor" diyerek cevap verdi. Genç oyuncu ayrıca TV2 Danimarka'ya yaptığı açıklamaya, "Buradaki her maçtan çok şey öğreniyorum çünkü üzerimde çok fazla baskı var. Bu kararı verdiğim için mutluyum." diye ekledi. (Fotomaç)