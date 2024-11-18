Son dakika: Erling Haaland’a çılgın maaş önerisi! Görüşmeler başladı

Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Erling Haaland için harekete geçildiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu için yeni sözleşme önerisinde bulunan Manchester City'nin sunduğu bedel netleşti.

The Mirror'ın haberine göre; Manchester City'nin Erling Haaland ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Premier Lig devinin, Norveçli santrforun maaşını net olarak ayda 2 milyon euroya, senede ise 24 milyon euroya çıkarmak istediği belirtildi.

Erling Haaland'ın takımdan bedelsiz olarak ayrılmasını engellemek adına 2027'ye kadar olan sözleşme süresinin de uzatılmasının planlandığı aktarıldı.

Erling Haaland'ın menajeri Rafael Pimenta'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesinin sözleşmede kalmasını istediği kaydedildi. Manchester City'nin ise yeni anlaşmada serbest kalma bedeli maddesini istemediği vurgulandı.

Real Madrid'in Erling Haaland'ın Manchester City'deki durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Serbest kalma maddesinin ortadan kalkmaması durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu aktarıldı. (Skorer)