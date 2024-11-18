TRABZONSPOR HABERİ: Arseniy Batagov milli takımda oynadı

Sezon başından bu yana gerek Abdullah Avcı'nın döneminde gerekse Şenol Güneş ile birlikte bir dakika bile süre alamayan 22 yaşındaki genç stoper, önceki gün Portekiz U21 Milli Takımı ile oynadıkları karşılaşmada ortaya çıktı. Avrupa'nın güçlü ekipleri arasında bulunan Portekiz ile 3-3 berabere kalan Ukrayna'da gollerin ikisi, Trabzonsporlu Batagov'dan geldi. Savunmada oynamasına rağmen, 4. dakikada penaltıyı kaydeden bordo-mavili futbolcu, 86'da ise takımına beraberliği getiren kafa golünün sahibi oldu.

Ukrayna U21 Takımı'nın kaptanlığını da yapan Batagov, 44. dakikada rakip futbolculardan Geovany Quenda'nın ortasını ters bir vuruşla kalesine gönderdi. Sezon başında, Zorya Luhansk takımından 1.83 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a gelen Arseniy Batagov'un son sezonu opsiyonu olmak üzere 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Henüz hiç süre alamayan futbolcu, Fenerbahçe ve Çaykur Rize karşısında alınan son iki yenilgide de kulübede oturmuştu. (Milliyet)