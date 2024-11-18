TRABZONSPOR HABERİ: Şenol Güneş’ten 3 isme yakın takip

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun onayıyla, futbolun başına tek sorumlu olarak getirilen teknik direktör Şenol Güneş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İsimleri daha önceden belirlenen birçok oyuncuyu bizzat izleyecek olan tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca kendisinin belirlediği isimleri de yönetimle paylaşacak.

Güneş, bu kapsamda kendisine önerilen futbolcuların üçünü Gürcistan- Ukrayna maçında mercek altına aldı. Ev sahibi ekipten stoper Luka Lochoshvili ve ofansif orta saha Otar Kiteishvili'nin yanı sıra konuk takımdan merkez orta saha Mykola Shaparenko'yu canlı olarak takip eden deneyimli hoca, Trabzon'a dönüş yaptı. Mücadele 1-1 sona ererken üç isimden Kiteishvili, sahanın en iyileri arasında yer aldı.