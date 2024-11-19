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Giriş Tarihi: 19.11.2024 13:01

TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hakem kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 7 Aralık tarihinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine VAR'a yabancı hakem getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

TFF’den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hakem kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerden gelen hakem şikayetleri sonrası VAR özelinde harekete geçiyor.

Federasyon, 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine yabancı VAR hakemi getirmek için görüşmelere başladı.

HASAN ARAT TALEPTE BULUNMUŞTU

Son olarak Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek yabancı VAR hakemi talebinde bulunmuştu.

TÜM MAÇLARI KAPSAYABİLİR

Kısa vadede derbide uygulanacak yabancı VAR sisteminin, ikinci yarıda tüm müsabakaları kapsayacak şekilde genişleyebilir. (Akşam)

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TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için hakem kararı!
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