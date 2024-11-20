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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:41

FENERBAHÇE HABERİ: Talisca teklifi kabul etti

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde önemli mesafe kat edildiği belirtildi. Yıldız futbolcunun devre arasında takıma katılması hedefleniyor.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERİ: Talisca teklifi kabul etti

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi vermeyeceğini Al-Nassr'a bildirse de Suudi kulübüyle Anderson Talisca için yapılan pazarlıklar aralıksız olarak devam ediyor.

Yıllık 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı 10 numaranın maaşının yarısını sponsorlarla karşılayacak olan Fenerbahçe, Al-Nassr'a zorunlu zatın alma opsiyonlu 1+7 milyon Euro'luk kiralık teklifi sunmuştu.

Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği belirtilirken anlaşmanın kısa sürede sağlanarak, yıldız futbolcunun devre arasında takıma katılması hedefleniyor.

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FENERBAHÇE HABERİ: Talisca teklifi kabul etti
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