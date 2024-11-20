Galatasaray’da ayrılık sinyali: Menajeri İstanbul’da!

Galatasaray'da performansı yetersiz görülen Elias Jelert için menajeriyle görüşme yapıldı.

JELERT'İN MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'da Elias Jelert'in Temsilcisi Casper Gronn Spiele, Galatasaray'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Sport Digitale'nin haberine göre; Galatasaray ile görüşen Spiele, şehirden ayrıldı. Galatasaray, şartların uygun olması halinde Jelert ile devre arasında yolları ayırmayı düşünüyor. Beklenen performansı veremeyen Danimarkalı oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

OKAN BURUK İSTEMİYOR

Okan Buruk'un gözüne giremeyen Jelert yerine devre arasında daha iyi bir sağ bekin alınmasına sarı-kırmızılılarda kesin gözüyle bakılıyor. 9 MİLYON EUROYA GELDİ Sezon başında 9 milyon Euro'ya Kopenhag'tan transfer edilen Jelert, henüz beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 14 maçta görev alan Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmaların yalnızca 3'üne 11'de başladı. Son maçlarda iyi bir görüntü çizen 21 yaşındaki oyuncu, gol veya asist üretemedi.