Göztepe’den transfer atağı: Hedefte Real Madrid’li yıldız var!

Bu sezon Süper Lig'e geri dönen ve 12 hafta sonunda 18 puanla 6. sırada buluna Göztepe ligin formda takımlarından. Sezon başında kiralık olarak Chelsea'den David Datro Fofana'yı kadrosun katan Göztepe önemli bir ismin daha peşinde. Fanatik'in haberine göre Göztepe, Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic ile ilgileniyor.

Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek oyuncu, fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz gün İtalyan temsilcisinin yetkilileri ile görüşerek ayrılık kararı aldığını iletmişti. Kendini gösterebileceği bir takımda forma giymek isteyen Jovic, bu sezon sadece 4 maçta oynayabildi. Gelecek hafta oyuncu ile temasa geçecek yönetim, devre arası transfer dönemi öncesi resmi adımları atmak istiyor.

REAL MADRID'DE OYNADI

Profesyonel kariyerine Kızılyıldız'da başlayan Luka Jovic, Milan'ın yanı sıra Benfica, E.Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina formalarını da giydi. Milan formasıyla toplam 34 maça çıkan Jovic, 10 gol atarak yıldızlaştı. Kariyerinin en parlak dönemini E.Frankfurt'ta geçiren Jovic, 75 müsabakada 36 gol atma başarısı göstermişti