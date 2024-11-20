Oosterwolde: "Fenerbahçe'den ayrılma planım vardı..."

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve büyük ihtimalle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, ESPN'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceğine dair konuşan savunmacı, "Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir" dedi.

'DİZİMDE KIRILMA HİSSETTİM'

Sakatlandığı pozisyonu anlatan Hollandalı bek, "Samsunspor'la deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top oynadı. Onu durdurmayı başardım. Ama dizimi burktum ve dizimde bir kırılma hissettim. Bunun dış bağ olacağını düşündük. MR taramasına bu düşünceyle girdim. Doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde sonuç biraz daha zor geldi" sözlerini sarf etti.

'MOURINHO HER İKİSİNİ DE İYİ YAPIYOR'

Jose Mourinho hakkında konuşan Oosterwolde, "Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor" sözlerini sarf etti.

'İYİ BİR ŞEKİLDE İYİLEŞMEMİZ GEREKİYOR'

Dönüşü hakkında konuşan oyuncu, "Erken dönmeyi göz ardı etmiyorum. Ama bence sadece iyi bir şekilde iyileşmemiz gerekiyor. Tamamen ağrısız. Real Madridli Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve şimdi diğer çapraz bağını sakatlayan oyuncuları görüyorsunuz. Bunu istemezsiniz. İyi bir şekilde rehabilite olacağız. Hâlâ gencim ve formumu kazanmak için çok zamanım var" dedi.

"MOURINHO, 'KAFANI KALDIR VE DEVAM ET' DEDİ"

Son olarak sezon başında Lille maçında yaptırdığı penaltı ile alakalı konuşan Oosterwolde, "Jose, hakemlere kızgındı. Neden o pası verdiler... Kaydığımı açıkça görebiliyorsunuz. Bana sadece, 'Kafanı kaldır ve devam et' dedi. Ben de onun yönetiminde her maçta oynadım. Hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor."

Şu anda Amsterdam'da tedavi olan yıldız futbolcu, İstanbul'u özlediğini vurgulayarak, "Dürüstçe söyleyebilirim ki şu anda İstanbul'u özlüyorum. Gerçekten çok iyi bir şehir. Oradaki insanları ve yaşamı özlüyorum. Ama böyle durumlarda rehabilite olmanız gerektiğinde ailenizle birlikte olmanız gerekir. Size yardım edebilecek insanlarla. Burada olmamın sebebi de bu. Rehabilitasyonun tamamı için burada olduğumdan değil. Ama ilk kısmı kesin. Daha sonra kulüple geri kalanı hakkında tekrar konuşacağız" yorumunu yaptı.