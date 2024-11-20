Son dakika: Galatasaray’a Muslera’nın yerine yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki sevilen file bekçisi Fernando Muslera'ya veda hazırlıkları sürüyor.2011-2012 sezonundan beri sarı kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın sezon sonunda birçok kulüp rekorunu elinde tutarak emekliye ayrılması bekleniyor.

Florya yönetimi ise Muslera'nın önümüzdeki sezondan itibaren eldiveni devredeceği isim için yoğun çalışmalar sürdürüyor.Listeye Avrupa'dan sayısız başarılı kaleci alan Galatasaray'da son olarak rota, Premier Lig'e dönmüştü. İşte Ada'dan radara giren o genç eldiven...

EURO 2024'teki performansı ile kariyerinde dev bir sıçrama yapan Giorgi Mamardashvili ile tekrar masaya oturmak isteyen Liverpool, iki ismi bu bağlamda gözden çıkartmıştı.Bu isimlerden birincisi, takımın as kalecisi Brezilyalı eldiven Alisson'du. 32 yaşındaki file bekçisinin adı Galatasaray ile anılmıştı.

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen ikinci isim ise 25 yaşındaki Caoimhín Kelleher oldu.Hali hazırda yeterli sayıda kalecisi bulunan Chelsea'nin, İrlandalı kaleciye 40 milyon Euro teklif edeceği dedikoduları Fabrizio Romano tarafından yalanlanmıştı.Bu gelişmelerin ardından gözler, yoğun kaleci mesaisinin sürdüğü Süper Lig devi Galatasaray'a çevrildi.Yetenekli eldiven, Galatasaray'ın gözlem listesinde Alisson ile birlikte yer alıyor ve sezon sonunda veda edeceği Liverpool'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ada devi ile bu sezon 8 maçta görev alan Kelleher, bu maçların yarısında kalesini gole kapattı ve diğer yarısında toplamda 5 gol yedi. File bekçisinin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. (Fotomaç)