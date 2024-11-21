500 bin euro’ya yenildik

A Milli Takımımız'da santrforsuz oynanan futbol tartışılıyor. 3-1'lik Karadağ yenilgisinde golleri atan Nikola Krstovic, performansıyla gecenin yıldızı oldu. Grupta ilk 5 karşılaşmada ağları sarsamayan 24 yaşındaki santrfor, milli takım kariyerinde ilk hat-trick'ini 73 dakika içinde Ay-Yıldızlılar karşısında yaptı. Lecce formasıyla ikinci sezonunu geçiren Krstovic'in, İtalyan ekibinin en az kazanan oyuncuları arasında olduğu ortaya çıktı.
2023-2024'te Slovakya takımı Dunajska Streda'dan 3.9 milyon Euro'ya gittiği Çizme temsilcisinde yıllık 500 bin Euro alıyor.
MANCHESTER UNİTED'IN KAPISINDAN DÖNDÜ
LECCE'DE 13 maçta fileleri 3 kez havalandıran Karadağlı forvet, ilk sezonunda da 36 karşılaşmayı 7 golle tamamlamıştı. İstikrarlı futbolunun ardından Krstovic, geçen yıl ara transfer döneminde Manchester United'ın listesine girdi. Hojlund, Rashford ve Garnacho'dan beklediği verimi alamayan İngiliz devi, 24 yaşındaki santrforu gözüne kestirdi ancak Lecce bırakmadı.