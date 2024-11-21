500 bin euro’ya yenildik

A Milli Takımımız'da santrforsuz oynanan futbol tartışılıyor. 3-1'lik Karadağ yenilgisinde golleri atan Nikola Krstovic, performansıyla gecenin yıldızı oldu. Grupta ilk 5 karşılaşmada ağları sarsamayan 24 yaşındaki santrfor, milli takım kariyerinde ilk hat-trick'ini 73 dakika içinde Ay-Yıldızlılar karşısında yaptı.2023-2024'te Slovakya takımı Dunajska Streda'dan 3.9 milyon Euro'ya gittiğiLECCE'DE 13 maçta fileleri 3 kez havalandıran Karadağlı forvet, ilk sezonunda da 36 karşılaşmayı 7 golle tamamlamıştı. İstikrarlı futbolunun ardından Krstovic, geçen yıl ara transfer döneminde Manchester United'ın listesine girdi.