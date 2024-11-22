SON DAKİKA HABERİ: Yabancı VAR hakemi gelecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de sık sık gündeme gelen yabancı VAR hakemiyle ilgili çarpıcı sözler kullandı.

"YABANCI HAKEM GELMEYECEK"

Hacıosmanoğlu, "Bugün milli takım arasından dolayı hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları yaptık. Söylememiz gereken her şeyi söyledik. Onlara da aynı şeyi söyledim. Yabancı konusu en çok sizi rahatsız etmesi lazım diye. Pırıl pırıl gözlerinize bakıyordu gençler. Tecrübe olanları da var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Seçimden önce de aynı şeyi söyledim. Orada asıl konu şu; arkadaşlara söyledim 'sizin bu konudaki tartışma polemiklere son verecek olan sizsiniz' dedim. Kulüplerimiz illa ki yabancı hakem istiyorlarsa doğal haklarıdır." dedi.

"İNSANLAR BİZE İNANIYOR"

"Herkes bizim samimiyetimize, tarafsızlığımıza inanıyor." diyen TFF Başkanı, "Kulüpler kurullarla ilgili açıklama yaparken 'Başkana güveniyoruz' dediler. Kurullar benim uhdemde. Ona ne kadar güveniyorsanız bana da o kadar güvenin. İnsanlar bize inanıyor. Hiçbir Federasyon elindeki gücü başkalarına devretmek istemez. Kötü niyetle olursan istediğini düşürürsün, istediğini şampiyon yaparsın. Ben birçok kulüp başkanı arkadaşımıza da söyledim. Buradan kamuoyuna söyledim; samimi bir şekilde mücadele ediyoruz ama baktığınız zaman bunlar aynı şirketin ortaklarıdırlar. Marka değeri için kavga etmeyin diyoruz. Tamamını Kulüpler Birliği'ne verelim, MHK'yı kendileri yönetsinler." diye konuştu.

"MACARİSTAN'I ELERİZ"

Öte yandan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off turundaki rakibinin Macaristan olmasını da değerlendirdi.

Hacıosmanoğlu, "Macaristan'ı eleriz. İstediğimiz kuralardan bir tanesiydi. Çok daha büyük işler yapacağız. Okyanusları geçtik ırmakta boğulduk Karadağ'dak. Cenab-ı Allah nasip etmedi, herhalde 'play oflarla uğraşma' dedi. Galler maçında iki maçın sonucunu da söyledim arkadaşlara. İzlanda Galler maçlarını. Şimdi Galler maçının 0-0 olması hayal kırıklığına uğratmadı beni. Olmayacak şeyler oldu. Yenildik, yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil. Oyuncu kardeşlerimize inanıyoruz, onlar çok şeyi başaracak." ifadelerini kullandı. (HT Spor)