Metin Öztürk: "F.Bahçe maçındaki penaltı akıllara ziyan"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmandaki Bodrum FK maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda inanamayacakları şeylerin olduğunu ifade eden Öztürk, "Ligin artık bu kadar erken çivisinin çıkmasını beklemiyorduk. Çok da haklılar bir takımla daha 12. haftada 10 puan fark olunca belki hakikaten Osimhen de herkesin ayarını bozdu, bilemiyorum. İnşallah ülkemize bu kalitede oyuncular gelmeye devam eder. Son haftalarda inanamayacağımız şeyler oluyor. İkinci sıradaki rakibimizin maçın bitmesini beklemeden konuşmak istiyorum. Çünkü artık herkes skora göre konuşmak standart hale geldi. 3 gün önce spor televizyon kanalında, ikinci sıradaki bir rakibimizin yönetim kurulu üyeleri, al takke, ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı. Şaşırtan ise büyük ümit beslediğimiz, seçilmeleri için büyük gayret gösterdiğimiz hepimizin tüm kulüplerimiz, ikinci sıradaki rakibimizi ayrı tutmak istiyorum, ne olur, olmaz diye onlar risk almak istemediler, boş oy kullandılar. Bizim gibi İbrahim başkana oy vermediler. İbrahim başkan bizi şok ediyor. İbrahim başkan benim çok saygı duyduğum, hürmet ettiğim biri. İki kere konuştu. İlk konuştuğu da Okan hoca ile ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahi yapmadığı kalmadı. Bir tane Mourinho'ya laf yok, Okan hocaya hemen laf yetiştirildi. İkinci sıradaki rakibimizin yönetim kurulu üyelerinin çıktığı kanala çıktı, gene geldi bizi suçladı. Başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı, inanılır gibi değil." dedi.

"PENALTI AKILLARA ZİYAN"

Öztürk, "Gene bugün Kayseri'de bir maç oynanıyor, maç devam ediyor. Skoru da beni ilgilendirmiyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan. Hakem hata yapabilir bu çok normal ama bir dön VAR'a git. Kostic adamın ayağına basıyor, 4. dakika. Bu herkesin ayarını bozuyor. Bari VAR'a git. Tabii çok haklılar, federasyon başkanı 3 gün önce ikinci sıradaki rakibin yöneticilerinin gittiği kanalda aynı şeyleri savunuyor. Yani bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Yani diğer federasyondan şikayet ettik. Daha burası yeni başladı. Rakibimiz ne diyorsa sanki planlanmış gibi 3 gün sonra aynı kanala çıkıyorlar, aynı şeyleri söylüyorlar. Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu? Türk bayrağı altında yaşadığımız bu ülkede, Atatürk'ü her an andığımız bu ülkede, adam bizi küçük düşüren şeyle yapıyor. Bir maç ceza ile savuşturuluyor. Artık ne taktik kaldı, ne teknik kaldı. Oturduk her gün federasyon başkanı ne diyecek, bize ne ceza verecek, yazıktır günahtır. Bu şekilde değil Osimhen, bundan sonra 3. sınıf bir futbolcu bile bu ülkeye gelmez" diye konuştu.