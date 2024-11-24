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Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:27 Son Güncelleme: 24.11.2024 09:30

FENERBAHÇE HABERİ: "Komutan" Mert Hakan formayı bırakmıyor

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş rüzgarı esmeye devam ediyor. Fred'den sonra Szymanski'yi de kesen tecrübeli oyuncu, Kayseri maçındaki performansıyla alkış aldı.

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE HABERİ: Komutan Mert Hakan formayı bırakmıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, formaya yapıştı! İlk olarak Fred'in yerine Sivasspor maçında görev yapan Sarı-Lacivertliler'in 'komutan' lakaplı oyuncusu dün de Kayseri'de Szymanski'yi keserek ilk 11'de sahaya çıktı. Orta alanda dikine oyunuyla dikkat çeken Mert Hakan, Oğuz Aydın'ın ikinci golünde asist yapan isimdi.

SZYMANSKI'NİN 181 GÜNLÜK HASRETİ BİTTİ
Bu arada Sebastıan Szymanski, Fener'in kapanış golünü kaydederken bu sezon ligde ağları ilk kez havalandırdı. Ligde son kez geçen sezon İstanbulspor maçında fileleri sarsan (6-0) Polonyalı oyuncu, böylece 181 günlük sessizliğini bozmuş oldu. Szymanski, bu sezon diğer golünü Şampiyonlar Ligi'ne Lugano karşısında bulmuştu.

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FENERBAHÇE HABERİ: "Komutan" Mert Hakan formayı bırakmıyor
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