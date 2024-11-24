FENERBAHÇE HABERİ: "Komutan" Mert Hakan formayı bırakmıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, formaya yapıştı! İlk olarak Fred'in yerine Sivasspor maçında görev yapan Sarı-Lacivertliler'in 'komutan' lakaplı oyuncusu dün de Kayseri'de Szymanski'yi keserek ilk 11'de sahaya çıktı. Orta alanda dikine oyunuyla dikkat çeken Mert Hakan, Oğuz Aydın'ın ikinci golünde asist yapan isimdi.

SZYMANSKI'NİN 181 GÜNLÜK HASRETİ BİTTİ

Bu arada Sebastıan Szymanski, Fener'in kapanış golünü kaydederken bu sezon ligde ağları ilk kez havalandırdı. Ligde son kez geçen sezon İstanbulspor maçında fileleri sarsan (6-0) Polonyalı oyuncu, böylece 181 günlük sessizliğini bozmuş oldu. Szymanski, bu sezon diğer golünü Şampiyonlar Ligi'ne Lugano karşısında bulmuştu.