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Giriş Tarihi: 27.11.2024 17:40

Konferans Ligi - Başakşehir'in rakibi Petrocup | 11'ler belli oldu...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir bugün Moldova ekibi Petrocup'u ağırlıyor. Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak isteyen Başakşehir'de hedef 3 puan. Karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.

Konferans Ligi - Başakşehir’in rakibi Petrocup | 11’ler belli oldu...

UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir bugün Moldova ekibi Petrocup'u ağırlıyor. Oynadığı ilk 2 maçta galibiyet alamayan Başakşehir, rakibin yenmek ve 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Saat 18.30'da Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Maçta Kosovalı hakem Genc Nuza düdük çalacak.

11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir XI: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Onur, Pelkas, Keny, Figueiredo, Piątek

Petrocub XI: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douania, Platica, Lungu, Diallo, Demian, Ambros, Lupan

BERKAY ÖZCAN İLE YOLLAR AYRILDI

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Petrocub maçı öncesinde "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" derken takım için önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Atan "Berkay Özcan artık bizimle olmayacak. Bu benim isteğim ve yönetimle ortak aldığımız bir karar" açıklamasını yapmıştı.

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Konferans Ligi - Başakşehir'in rakibi Petrocup | 11'ler belli oldu...
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