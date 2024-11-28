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Giriş Tarihi: 28.11.2024 16:22

İlkay Gündoğan için Türkiye umudu: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede

Manchester City'de gözden düşen İlkay Gündoğan için Galatasaray ve Fenerbahçe devre arası transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.

İlkay Gündoğan için Türkiye umudu: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede

Manchester City'ye kısa süreli Barcelona macerasından sonra geri dönen İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde gözden çıkarılabilir. 34 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde fırsat kolladığı belirtiliyor.

İngiliz basınına göre Manchester City, ara transfer döneminde orta saha hattında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. İlkay'ın bu süreçte geri planda kalabileceği ve Türk devlerinin oluşabilecek fırsatları değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor. (Akşam)

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İlkay Gündoğan için Türkiye umudu: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede
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