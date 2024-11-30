Hasretler bitti Antalya sevindi

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 40. dakikasında Akdeniz ekibi,sonrası öne geçti. 43'te Yiğidolar jeneriklik bir golle cevap verdi. Koita, kornerden Pritchard'ın ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İlk yarı 1-1 biterken 66'da kaptan sahneye çıktı. Kornerden gelen ortadave skoru belirledi: 2-1. Antalyaspor'da Veysel 1 yıl sonra ağları sarsarken Safuri de kırmızı-beyazlılardaki 43. karşılaşmasında ilk kez skor üretti. Alex De Souza'nın ekibi üst üste 2. galibiyetini elde ederken, Bülent Uygun'un takımı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.