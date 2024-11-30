Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hasretler bitti Antalya sevindi
Giriş Tarihi: 30.11.2024

Hasretler bitti Antalya sevindi

Akdeniz ekibinde Safuri ilk kez gol atarken Sivas’tan Koita röveşatayla karşılık verdi. Veysel Sarı da 1 sene sonra fileleri havalandırıp takımına 3 puanı getirdi

Hasretler bitti Antalya sevindi
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 40. dakikasında Akdeniz ekibi, Safuri'nin yerden sert vuruşunda direğe çarpıp ağlara giden top sonrası öne geçti. 43'te Yiğidolar jeneriklik bir golle cevap verdi. Koita, kornerden Pritchard'ın ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İlk yarı 1-1 biterken 66'da kaptan sahneye çıktı. Kornerden gelen ortada Veysel Sarı kafayla golünü attı ve skoru belirledi: 2-1. Antalyaspor'da Veysel 1 yıl sonra ağları sarsarken Safuri de kırmızı-beyazlılardaki 43. karşılaşmasında ilk kez skor üretti. Alex De Souza'nın ekibi üst üste 2. galibiyetini elde ederken, Bülent Uygun'un takımı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hasretler bitti Antalya sevindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA