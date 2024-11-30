Hasretler bitti Antalya sevindi

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 40. dakikasında Akdeniz ekibi, Safuri'nin yerden sert vuruşunda direğe çarpıp ağlara giden top
sonrası öne geçti. 43'te Yiğidolar jeneriklik bir golle cevap verdi. Koita, kornerden Pritchard'ın ortasında röveşata ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. İlk yarı 1-1 biterken 66'da kaptan sahneye çıktı. Kornerden gelen ortada Veysel Sarı kafayla golünü attı
ve skoru belirledi: 2-1. Antalyaspor'da Veysel 1 yıl sonra ağları sarsarken Safuri de kırmızı-beyazlılardaki 43. karşılaşmasında ilk kez skor üretti. Alex De Souza'nın ekibi üst üste 2. galibiyetini elde ederken, Bülent Uygun'un takımı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.