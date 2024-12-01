Trabzonspor’da hayal kırıklığı! Yerel basın sitem etti: Eyyamcılar yine iş başında

Süper Lig'in 13'üncü maçları itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu geçiren Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 11 puan kaybetti. Bordo-mavili takım bu istatistikle de 2023/24'ün tamamında bu şekilde kaybettiği puan miktarını geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı şansı tutmayan Trabzonspor Akdeniz ekibiyle oynadığı son iki maçını da kaybederek bu şanssızlığını da kıramadı.

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Denis Dragus, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Alanyaspor filelerine gönderirken ilk golünü kendi kalesine kaydetmiş oldu.

Alanyaspor maçıyla Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktör olan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Alanyaspor'a rakip olduğu sekizinci Süper Lig maçında ilk yenilgisini aldı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel basın, Trabzonspor'un Alanyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Buz gibi gol verilmedi

Taka: Önce bu rezilliği ortadan kaldırın

Karadeniz: Hepiniz operasyon çocuğusunuz

Günebakış: Eyyamcılar yine iş başında! Trabzon'u yaktılar