Fenerbahçe’den En-Nesyri transferi için açıklama

Fenerbahçe'nin yaz transfer 19.5 milyon euroya renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, sürpriz bir şekilde Al-Nassr'ın gündemine gelmişti.Suudi Aarabistan temsilcisinin, En-Nesyri için teklifini 34 milyon euroya kadar çıkardığı ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı geri çevirdiği öne sürülmüştü. Söz konusu haberlere dair Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi. Ilıcalı, En-Nesyri için sözlü görüşmeler olduğunu itiraf etti ancak takım ismi vermedi.

DEĞİŞİKLİK İSTEMİYORUZ

En-Nesyri ile yolları ayırmak istemediklerini aktaran Acun Ilıcalı, "Sözlü görüşmelerin sonunda da açıkçası şu an kadromuzda öyle bir değişiklik istemiyoruz. Hocamız kadromuzdan çok mutlu. Kendisi de üzerine koya koya gidiyor" ifadelerini kullandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Youssef En-Nesyri 6 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.