Son dakika: Fransızlar duyurdu: PSG, Osimhen’i istiyor!

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; PSG, Victor Osimhen için ocakta hamle yapacak.

Haberde teknik direktör Luis Enrique'nin sezon başında Nijeryalı golcüyü veto ettiği ancak Osimhen'in performansı sonrası bu kararından pişamanlık duyduğu yazıldı.

Yıldız futbolcunun serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olması, Fransız devinin iştahını artırdığı belirtildi.

Öte yandan Victor Osimhen, sarı kaırmızılı takımda mutlu olduğu ve sezonu Türkiye'de tamamlamak istediği ifade edildi.

Dursun Özbek, yıldız futbolcu için, "Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun. Kimseyle Victor Osimhen'in bonservisi için rakam konuşmadım. Rakamla ilgili cevap vermek durumunda değilim." açıklamasını yapmıştı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 12 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol, 5 asistle müthiş bir grafik yakaladı. 14 gole direkt etki eden Nijeryalı forvet, her maç katkı yaptı. Süper Lig'de 8 maçta 6 gol, 3 asistlik performans gösteren Osimhen; Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol, 2 asistle ciddi bir katkı sundu. 25 yaşındaki golcü, Galatasaray'da sadece RFS ve Gaziantep maçlarını kaçırdı. (Sporx)