Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören’den seçim değerlendirmesi!

Başkan Ören, açıklamasının sonunda ise şu cümleleri sarf etti:

1 Aralık 2024 tarihindeki Seçimli Olağan Genel Kurula katılma hakkı olan 9909 üye içerisinden 2511 üye oy kullanmış ancak bunların büyük bir kısımı - "(Disiplin kuruluna 1804, Denetim kuruluna 1753 ve Yönetim kuruluna 939 üye oy kullanmamıştır.)" Seçime katılanlar Sicil Kurulu seçimine odaklandığından, sadece bu seçim için oy kullanılmıştır; bu durum da seçim sonuçlarının yanlış yorumlanmasına sebep olmuş.

Oysa 4 Aralık 2021 tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'a katılma hakkı olan 9,953 üye arasından 1,450 üye genel kurula katılmış ve 1,354 üye geçerli oy kullanmıştır. Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu oylardan 1152 'sini almıştır.

Ve 25 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'a katılma hakkı olan 9,278 üye arasından 1,380 üye Genel Kurula katılmış 1,330 geçerli oy kullanmış, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, bu oylardan 1,157'sini almıştır.

Trabzonspor camiası, geçtiğimiz pazar günü Genel Kurula katılarak kulübün kurumsal işleyişine verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle genel kurula katılım sağlayan tüm üyelerimizi kutluyor, yeni seçilen tüm başkan ve kurullarımıza görev süresince başarılar diliyorum.