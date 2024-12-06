Son dakika: Arda Güler eski hocası Jesus’a meydan okuyacak!

İspanyol devi Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında dün gece Athletic Bilbao'ya konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, San Mames deplasmanında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ARDA YİNE YEDEKTEYDİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Athletic Bilbao deplasmanında yine yedek kulübesindeydi. Yıldız oyuncu, 88. dakikada Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu. Aynı anda bir başka genç yıldız Endrick de Rodrygo ile yer değiştirdi.

Arda Güler, geçtiğimiz sezonun son bölümünde golleriyle kendisini kanıtlamasına rağmen bu sezon Carlo Ancelotti'den forma şansı bulamıyor. Arda, çoğu maçta yedek kulübesinde yer alıyor.

SADECE 486 DAKİKA

Millî futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 16 karşılaşmada 486 dakika sahada kalırken gol veya asist üretemedi.

Arda Güler'in, Madrid'in Athletic Bilbao'ya 2-1 yenildiği maçta 88. dakikada oyuna girmesi Real Madrid taraftarlarını kızdırdı. Taraftarlar, genç oyuncunun Endrick ile birlikte oyuna çok geç dahil edilmesine tepki gösterdi.

RAKİP GIRONA

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 16. haftasında 7 Aralık Cumartesi akşamı Girona'ya konuk olacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bu arada 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi. ABD'nin ev sahipliğinde 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde 32 takımlı yeni formatıyla ilk kez gerçekleştirilecek dev turnuvada Arda Güler'in takımı Real Madrid H Grubu'nda Al-Hilal, Pachuca, Salzburg takımlarıyla birlikte yer aldı.

ARDA, ESKİ HOCASI JESUS'A RAKİP

Bu kurayla birlikte Türk futbolcu, Fenerbahçe'den eski hocası olan Jorge Jesus ile eşleşti. Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertlileri çalıştırdığı 2022-23 sezonunda Arda Güler, en önemli çıkışını gerçekleştirmiş, o sezonun ardından da Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

İNTİKAM MAÇI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Al Hilal ile Real Madrid Fas'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş, eflatun-beyazlılar kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Suudi basınından Slaati'de yer alan habere göre bu eşleşme mavi-beyazlılar açısından büyük önem arz ediyor. İki takım arasında iki sene önce oynanan karşılaşma hatırlatılarak 'Al Hilal, Real Madrid'den intikam almaya hazırlanıyor' ifadesi kullanıldı. (Fanatik)