UEFA’ya başvuru: Bu adamı cezalandırın

Türkiye Futbol Federasyonu,Federasyon Genel Sekreteri Abdullah Ayaz imzalı yazıda Arnavutluk ve Fransa Milli Takımları için verilen soruşturma kararları örnek gösterilerekdenildi. Sevinçle ilgili UEFA'nın yaptırım kararı almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.UEFA kararında "sportif olmayan hareketi" gerekçe göstermişti.