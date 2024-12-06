UEFA’ya başvuru: Bu adamı cezalandırın

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün sevincini asker selamıyla kutlayan konuk takımın oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin ceza alması için
İsrail'i korumacı tavrıyla tepki çeken UEFA'ya şikâyet etti.
Federasyon Genel Sekreteri Abdullah Ayaz imzalı yazıda Arnavutluk ve Fransa Milli Takımları için verilen soruşturma kararları örnek gösterilerek "Gavriel Kanichowsky'nin asker selamının son derece siyasi ve düşüncesiz bir eylem olduğuna inanıyoruz. Hakkında soruşturma başlatmasını talep ediyoruz"
denildi. Sevinçle ilgili UEFA'nın yaptırım kararı almaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yakın zamanda Türkiye-Avusturya karşılaşmasında sadece 'Bozkurt selamı' veren A Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmişti.
UEFA kararında "sportif olmayan hareketi" gerekçe göstermişti.