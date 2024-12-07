Burak Yılmaz: "Yeni format hayal kırıklığına uğrattı"

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını eleştirerek, "Yeni formatta kolay rakiplerin olduğu bir sistem olduğunu düşünüyorum. Maçların kolaylaşması beni hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncular robot değil, eski sistemde 6 maç oynanırken şimdi 8 maça çıktı. Bu da performansların düşmesine ve sakatlıkların artmasına sebep oluyor" dedi.

TRT Spor'a konuşan Yılmaz, Avrupa'daki temsilcilerimize ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın UEFA'da sonuna kadar gideceğini, Fenerbahçe'nin gruptan çıkacağını ifade eden Yılmaz, Beşiktaş'ın zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Ayrıca, "Başakşehir iki maçını kazanırsa gruptan çıkacaktır. Tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Osimhen ve Edin Dzeko''nun performanslarını öven Yılmaz, "Osimhen çok iyi bir santrafor. Türkiye'de olması ligimiz için çok önemli. Dzeko ise saygı duyulası bir performans sergiliyor, her koşulda gol katkısı veriyor" ifadelerini kullandı.