Son dakika: Jose Mourinho'dan derbi öncesi flaş sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali yok!"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUM"

Mourinho maça ilişkin, "İyi hissediyorum. Bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Dolayısıyla maçı oynamak istiyorum. Zor bir maç olacağını biliyorum ama bir an önce başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜZERLERİNDE BASKI OLMAYAN BİR MAÇ OLACAK"

Derbiye ilişkin ayrıca Mourinho, "Bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olma ihtimalleri yok ama derbileri kazanma ihtimalleri var. Bu ülkede anladığım kadarıyla derbileri kazanmak daha önemli oluyor. Dolayısıyla üzerlerinde baskı olmayan bir maç olacak. Hocaları yeni değil. Bizler için zor olacak. Son aylarda iyi maçlar oynuyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz. Duygusal olarak bakmıyoruz, kazanmamak için savaşmamız gereken bir 3 puan olarak bakıyoruz."