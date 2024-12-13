Kasımpaşa Eyüpspor’u 2 golle geçmeyi başardı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini Brekalo ve Barak attı.
MAÇTAN DAKİKALAR,
24. dakikada Emre Akbaba ile verkaça giren Thiam'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Eyüpspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top sağ tarafta Winck'in önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall'un ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İKİNCİ YARI
52. dakikada sağ taraftan Winck'in pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
57. dakikada sol tarafta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza sahası içindeki Brekalo'ya aktardı. Brekalo'nun sol çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
77. dakikada sağ taraftan Winck'in ortasına iyi yükselen Brekalo'nun penaltı noktasından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
82. dakikada sağ tarafta topla buluşan Hajradinovic, pasını Barak'a aktardı. Ceza sahası dönerek topu önüne alan Barak, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
89. dakikada Emre Mor'un ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bruno'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1. dakikada sol taraftan Brekalo'nun pasında topla buluşan Barak, ceza yayı içinden bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak önce direğe ardından kaleci Birkan'a çarpıp kornere çıktı.