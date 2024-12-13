Mircea Lucescu: "Türkiye genç oyuncularıyla çok iyi bir takım"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde H Grubu'nda Avusturya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi ve San Marino ile eşleşen Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Zürih şehrindeki FIFA merkezinde düzenlenen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşen Türkiye'nin bulunduğu E Grubu'nu değerlendiren Lucescu, "Türk futbolunun yanı sıra teknik direktörü Montella'yı da iyi tanıyorum Benim dönemimde olan pek çok oyuncu kadrosunda. Türkiye, grubun öne çıkan takımlarından biri olabilir. Son 2 yıldır iyi bir yoldalar. Türkiye, genç oyuncularıyla daha da iyi duruma gelecektir." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin eski teknik direktörü Lucescu, Türkiye'nin rakipleri hakkında ise "Evet İspanya çok güçlü bir takım ama Hollanda karşısında Türkiye'yi şanslı görüyorum. Bütün gruplar zor. İspanya'ya zor diyebilirsiniz ama diğerlerine çok bir şey diyemeyiz. Savaşmak, mücadele etmek ve başarmak gerekiyor. Artık her takım, maçlarda kazanmak için tüm gücüyle savaşıyor. Biz de Romanya'yı yeniden eski günlerine döndürmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.