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Giriş Tarihi: 15.12.2024 16:20

Wolverhampton'da sular durulmuyor! Garry O'Neil ile yollar ayrıldı...

Premier Lig'de üst üste dört mağlubiyet alan ve kötü bir sezon geçiren Wolverhampton, teknik direktörü Gary O'Neil ile yollarını ayırdığını açıkladı. Deneyimli teknik adam geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Lemina ile sorun yaşamış ve Lemina'nın kaptanlığı alınmıştı.

Wolverhampton’da sular durulmuyor! Garry O’Neil ile yollar ayrıldı...

Premier Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Wolverhampton'da krizler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Lemina'nın teknik direktör Gary O'Neil ile yaşadığı tartışma gündeme damga vurmuştu.

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

Yaşananlardan sonra Wolves yönetimi, takımın menajeri Gary O'Neil ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Wolves, kaptanlığın Mario Lemina'dan alındığını ve Nelson Semedo'ya verildiğini açıkladı. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, geçtiğimiz hafta maç sonunda takım arkadaşları ve menajeri Gary O'Neil'ın üzerine yürümüştü.

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Wolverhampton'da sular durulmuyor! Garry O'Neil ile yollar ayrıldı...
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