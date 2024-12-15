Wolverhampton’da sular durulmuyor! Garry O’Neil ile yollar ayrıldı...

Premier Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Wolverhampton'da krizler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Lemina'nın teknik direktör Gary O'Neil ile yaşadığı tartışma gündeme damga vurmuştu.
HOCAYLA YOLLAR AYRILDI
Yaşananlardan sonra Wolves yönetimi, takımın menajeri Gary O'Neil ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Wolves, kaptanlığın Mario Lemina'dan alındığını ve Nelson Semedo'ya verildiğini açıkladı. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, geçtiğimiz hafta maç sonunda takım arkadaşları ve menajeri Gary O'Neil'ın üzerine yürümüştü.