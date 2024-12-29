Mbappe düştü Arda değerini korudu

La Liga'da forma giyen futbolcuların Transfermarkt'ta piyasa değeri güncellenirken Arda Güler değerini korudu. Real Madrid'de oynayan milli futbolcunun, 45 milyon Euro'luk market değeri sabit kaldı. Takım arkadaşı Vinicius Jr, 200 milyon Euro'da sayarken La Liga'nın en değerli futbolcusu ünvanını korumasını bildi.

Kylian Mbappe'nin 180 milyon Euro'luk değeri 160'a geriledi. Fransız yıldızın yanı sıra Real Madrid'den Rodrygo, Tchouameni, Militao, Endrick gibi isimlerde de düşüş gözlemlendi. Barcelona'nın süper starı Lamine Yamal ise 30 milyon Euro'luk yükselişle 180 milyon Euro'ya çıktı.