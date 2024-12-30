Galatasaray beni ilgilendirmiyor

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, dün basının sorularını yanıtlarken "G.Saray'a transfer olacağı" haberlerini de sert bir dille yalanladı.diyen deneyimli file bekçisi şöyle devam etti: "Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan ve bu takımın kaptanı olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor.Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp en azından Avrupa'ya gidip orada kendimi göstermek istiyorum."Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "İki yerli oyuncu alabiliriz" açıklamasıyla bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Tecrübeli hoca isim vermekten kaçınsa da bu iki oyuncunun, Samet Akaydın ve Mustafa Eskihellaç olduğu öğrenildi.masadaki isimlerin Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olduğu öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek. Bu arada Samet Akaydın transferi için de gündem sıcak. 30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den bonservisini alması ve sözleşmesini feshetmesi durumunda sezonun kalan bölümünde Trabzonspor forma giymesi bekleniyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Samsunspor'u yenerek 2025'e iyi başlamak istediklerini söyledi.72 yaşındaki çalıştırıcı, tedavi için ülkesine giden Savic hakkında da şöyle konuştu:Savic'in sakatlığının bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. En son gitmesine karşıydım. Uzayan bir süreç var. Bunu giderken de söyledim, gelince de söyleyeceğim.En az 3 oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz.Geldiğim günden bu yana oyunun daha iyi olduğunu düşünüyorum...Trabzonspor izin vermeden hiçbir oyuncu bir yere gitmez. Kulübün vereceği kararlardır bunlar...