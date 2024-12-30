Galatasaray beni ilgilendirmiyor

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, dün basının sorularını yanıtlarken "G.Saray'a transfer olacağı" haberlerini de sert bir dille yalanladı. "Ben Trabzonspor kaptanıyım"
diyen deneyimli file bekçisi şöyle devam etti: "Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan ve bu takımın kaptanı olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. Şehrimi ve takımımı seviyorum. Bu takımın kaptanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu işler ilgimi çekmiyor.
Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp en azından Avrupa'ya gidip orada kendimi göstermek istiyorum."
İKİ YERLİDE SONA DOĞRU!
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, "İki yerli oyuncu alabiliriz" açıklamasıyla bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Tecrübeli hoca isim vermekten kaçınsa da bu iki oyuncunun, Samet Akaydın ve Mustafa Eskihellaç olduğu öğrenildi. Hem bek hem kanat oynayabilen Eskihellaç'ın transferi için Gaziantep kulübüyle takas formülü üzerinden görüşmeler yapılırken,
masadaki isimlerin Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen olduğu öğrenildi. Bu transferin kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimali oldukça yüksek. Bu arada Samet Akaydın transferi için de gündem sıcak. 30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe'den bonservisini alması ve sözleşmesini feshetmesi durumunda sezonun kalan bölümünde Trabzonspor forma giymesi bekleniyor.
SAVİC'İN GİTMESİNE KARŞIYDIM
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Samsunspor'u yenerek 2025'e iyi başlamak istediklerini söyledi. Avrupa hedefini koruduklarını belirten
72 yaşındaki çalıştırıcı, tedavi için ülkesine giden Savic hakkında da şöyle konuştu:
Savic'in sakatlığının bu kadar uzun sürmemesi gerekiyor. En son gitmesine karşıydım. Uzayan bir süreç var. Bunu giderken de söyledim, gelince de söyleyeceğim.
En az 3 oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz.
Geldiğim günden bu yana oyunun daha iyi olduğunu düşünüyorum...
Trabzonspor izin vermeden hiçbir oyuncu bir yere gitmez. Kulübün vereceği kararlardır bunlar...