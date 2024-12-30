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Giriş Tarihi: 30.12.2024

İcardi-Wanda cephesinde yeni perde!

İcardi-Wanda cephesinde yeni perde!
İcardi ile Wanda Nara arasındaki dava sürecinde ortalık yine karıştı. Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye sundu. Icardi'nin Wanda Nara'ya attığı mesajlar da ortaya çıkarken, "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız Wanda? Hem de benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum" ifadeleri kullanıldı. İkili, Arjantin magazin basınında manşetlerden inmiyor.
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İcardi-Wanda cephesinde yeni perde!
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