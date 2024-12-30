İcardi-Wanda cephesinde yeni perde!

İcardi ile Wanda Nara arasındaki dava sürecinde ortalık yine karıştı. Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye sundu. Icardi'nin Wanda Nara'ya attığı mesajlar da ortaya çıkarken,ifadeleri kullanıldı. İkili, Arjantin magazin basınında manşetlerden inmiyor.