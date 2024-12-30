PSG intikamını aldı Real’den Vinicius’u kaptı

KylianMbappe'yi Real Madrid'e kaptıran Paris Saint-Germain, bu transferin intikamını almak için harekete geçti. İspanyol basınındanFransız devinin, Brezilyalı süper starla ön sözleşme imzaladığı belirtildi. Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards ödül törenine katılan Vinicius, oradan özel uçakla Çin'e gitti ve PSG temsilcileriyle buluştu.