PSG intikamını aldı Real’den Vinicius’u kaptı

Kylian
Mbappe'yi Real Madrid'e kaptıran Paris Saint-Germain, bu transferin intikamını almak için harekete geçti. İspanyol basınından Mundo Deportivo, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un önümüzdeki 10 yıl PSG forması giyeceğini iddia etti.
Fransız devinin, Brezilyalı süper starla ön sözleşme imzaladığı belirtildi. Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards ödül törenine katılan Vinicius, oradan özel uçakla Çin'e gitti ve PSG temsilcileriyle buluştu. 2027 yılında sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki futbolcu, 10 yıllık kontrata imza atarken toplamda 1 milyar Euro'dan fazla maaş alacak.