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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Rooney hocalıkta dikiş tutturamıyor

Rooney hocalıkta dikiş tutturamıyor
Futbolculuk döneminde manşetlerden inmeyen Wayne Rooney, teknik direktörlük kariyerinde aynı başarıyı gösteremedi. Rooney yönetimindeki Championship ekibi Plymouth Argyle, ilk yarıyı ligin dibinde tamamladı. 23 maçta sadece 4 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, 2,5 yıllık sözleşmesi bulunan 39 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. İngiliz ekibi, Rooney'nin yerine antrenörlerden Kevin Nancekivell'in getirildiğini duyurdu. Wayne Rooney, bir önceki durağı Birmingham City'den de başarısızlık sebebiyle kovulmuştu.
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Rooney hocalıkta dikiş tutturamıyor
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