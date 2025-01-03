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Giriş Tarihi: 3.1.2025 08:49

Beşiktaş haberi: Serdal Adalı ile Sergen Yalçın yüz yüze görüşecek! Hedef maç belli...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, tatilde olan Sergen Yalçın ile hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek mali konuları görüşecek. Sözleşme olursa Sergen Yalçın, Bodrum maçında takımın başında olacak.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş haberi: Serdal Adalı ile Sergen Yalçın yüz yüze görüşecek! Hedef maç belli...

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın bir numaralı gündemi teknik direktör. İlk etapta bu sorunu çözmek için yoğun mesai harcayan Adalı, Sergen Yalçın ile telefonda bir dizi görüşme yaptı.

Yalçın'ın yurt dışından gelmesi ve Adalı'nın takıma destek vermek için gittiği Rize deplasmanından dönmesinin ardından ikili hafta sonu İstanbul'da bir araya gelecek.

RESMİ TEKLİF SUNULACAK

Başkan Adalı, deneyimli hocaya resmi teklifini sunacak ve böylece taraflar arasında ilk kez mali şartlar gündeme gelecek. Serdal Adalı'nın ekonomik boyutlarını telefonda değil, yüz yüze konuşmak istediği öğrenildi.

HEDEF BODRUM MAÇI

Yalçın'ın kulübü zorlayacak çok fazla şartı olmadığı ve küçük detaylar üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından görevine başlayacağı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, planlarını Tüpraş Stadyumu'nda önümüzdeki hafta oynanacak Bodrum FK maçında deneyimli çalıştırıcının takımın başında olmasına yönelik yaptı.

1.84 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Kartal'a son Süper Lig şampiyonluğunu yaşatan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması yakalamış ve kariyerinin başarı zirvesine ulaşmıştı.

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Beşiktaş haberi: Serdal Adalı ile Sergen Yalçın yüz yüze görüşecek! Hedef maç belli...
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