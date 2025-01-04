SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç şoku!

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, dünkü Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan oyuncunun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sanuç'un uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır."

Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.