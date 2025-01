Acun Ilıcalı'dan çarpıcı sözler: "Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum"

"HATALAR BİR TAKIMIN LEHİNE OLURSA O ZAMAN ADALET OLMAZ"



Hakem kararlarının Galatasaray'ın lehine olmasının adalet sağlamadığına vurgu yapan Ilıcalı, bu sezonki maçlardan örneklerle anlatarak şunları söyledi:



"Sadece son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında verilmeyen penaltı. Bu iki penaltıyı kullandırsalar, bugün puan farkı 4'tü. Türkiye'de hakemlik konusu her açıdan elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, rakip takım federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Her türlü hakkımız yeniyor, şu oluyor, bu oluyor, kaç puan kaybettiniz sıfır. Hakem hatasından puan kaybetmemiş takım, biz isterseniz sayalım; Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu iki müsabakada puan kaybımız 4 olarak hesaplarsak; öteki tarafa baktığınızda en son kırmızı kartı ne zaman görmüş biliyor musunuz? Dünya Kupası'ndan önce. Neredeyse 2,5 yıldır federasyon bizi biçiyor. Artık bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu sezon hepimizin görüp, kabul ettiği 4-5 tane kırmızı kart var. Biz hatayı her zaman olgunlukla karşılarız ama hatalar bir takımın lehine olursa o zaman adalet olmaz. Adalet olmazsa da isyan çıkar, kaos çıkar. Hocamız isyanda, son derece moral bozuk. Dün yine Galatasaray maçından sonra kendisiyle konuştuk. Bizim rakibimiz kim diye sordu? 'Rakibimizin gerçekten Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?' dedi. Bir şey diyemedim. Sonuçta dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi, dünyanın en büyük liglerinde hocalık yapmış. Başka ülkelerde böyle isyan ettiğini düşünmüyorum. Neden bu isyandayız, değerlendirmek lazım."