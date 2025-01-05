Acun Ilıcalı'dan çarpıcı sözler: "Bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum"

"İYİ TRANSFERLER YAPARAK TAKIMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Puan farkının kapanacağını sözlerine ekleyen Ilıcalı, transferle ilgili sorulan soruyu da şöyle yanıtladı:



"Sezonun bitmesine neredeyse 20 maç var. Bu süreçte puan farkı kapanır mı? Evet kapanır ama önce adaletin sağlanması lazım. Her şey adil olsun, iki takım adil şartlarda mücadele etsin. Ondan sonra puan farkı kapanıyor mu görelim. Takımımızın gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Taraftarlarımız bu konuda müsterih olsun. İyi transferler yaparak takımımızı daha da güçlendireceğiz. Bahsettiğiniz puan farkı Türkiye'de defalarca kapandı, bu sezon da tabii ki kapanır. Önce adalet olması gerekiyor. Adalet olsun bizi öyle eleştirin. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eleştiriye tabii ki açığız. Karşı takımın koluna 20 kilo takıp, sonra o niye sizden daha ağır demeyin. Bizim futbolcularımız kenetlendi. Bu puan farkının kapanabileceğini kendileri de biliyorlar. Maçlarda da ona göre asılıyorlar. Yeni transferler de yapacağız. Aradaki puan farkının da azalacağını düşünüyoruz."





Acun Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararının yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.



"YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"



Acun Ilıcalı, yabancı hakem talebini yineleyerek şöyle dedi:



"Futbol Federasyonu bir şekilde değerlendirecektir. Bu hakemlerle bu lig yürür diyorlarsa bir şey diyemem. Biz bu konuda fikrimizi açıkladık, biz yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın, hatalar. Avrupa kupası maçını izliyorum geçen hafta, Torreira'nın pozisyonunun aynısından hakemler penaltı çalıyor. Ama biz de hakemler çalmıyor. Niye çalınmıyor bunu araştırmamız gerekiyor. Neden 3 yıldır kırmızı kart görmüyorlar? Bütün bunlar tesadüf mü? Biz haksızlıktan bahsedince, karşı taraf bana saldırıyor. O kadar aciz bir durum ki bir şey diyemiyorum. Futbol olarak bir cevapları yok. Kırmızı kart görmemelerine 'tesadüf' diyecekler."



"FUTBOLCULARIMIZ SAMET OLAYINI İÇLERİNE SİNDİREMİYOR"



Sarı-lacivertli taraftarların tepkileriyle ilgili sorulan soruya Ilıcalı, "Tribündeki gerilim futbolcularımızı etkiliyor. Taraftarımız eleştirebilir biz sonuna kadar saygı duyarız. Sonuç itibarıyla biz onları temsil ediyoruz ama maç sırasında negatif bir enerji vermek bindiğin dalı kesmektir. Yıllarca Fenerbahçe tribünlerindeydik, hiçbir zaman futbolcularımı yuhalamadım. Taraftarımız bizim 12. adamımız onlardan destek bekliyoruz. Futbolcularımız bu konuda bizimle dertleşiyorlar. Samandıra'da en az 4-5 kez bununla ilgili konuşma oldu. Özellikle Samet olayını içlerine sindiremiyorlar. Onların desteği bizim için çok çok önemli. Onların 12. adamımız olduğuna inanıyorum. Şampiyon olacağımıza inandığımız bir sezonda futbolcularımızın moralini bozmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararında taraftarların tepkisine de değinen Ilıcalı, bizim lehimize verilen kararların incelemesi çok uzun sürüyor" diyerek sözlerini noktaladı.