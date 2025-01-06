Manisa FK’ya galibiyet için 22 dakika yetti

Trendyol 1. Lig'de son haftaların çıkışta olan ekibi Manisa FK,Oğuz Gürbulak'ın 15. dakikada öne geçirdiği Ege temsilcisi, vitesi yükselterekİkinci yarıda değişliklerle skoru lehine çevirmeye çalışan zirve takipçisi Bandırma, öncegolleriyle umutlandı. Ancak savunmada daha fazla zafiyet vermeyen Manisa, 3 puanı söküp alırken puanını da 26'ya çıkardı. Siyah-beyazlılar, haftaya sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.Ümraniyespor- Erzurumspor: 0-0, İstanbulspor-Esenler Erok: 4-0, Adana-Amed: 0-0.