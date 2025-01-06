Manisa FK’ya galibiyet için 22 dakika yetti

Trendyol 1. Lig'de son haftaların çıkışta olan ekibi Manisa FK, lig ikincisi Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı.
Oğuz Gürbulak'ın 15. dakikada öne geçirdiği Ege temsilcisi, vitesi yükselterek Demba Diallo (28) ve Muhammed Kiprit (37) ile soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarıda değişliklerle skoru lehine çevirmeye çalışan zirve takipçisi Bandırma, önce Paulinho (67), sonra da Marco Paixao'nun (70)
golleriyle umutlandı. Ancak savunmada daha fazla zafiyet vermeyen Manisa, 3 puanı söküp alırken puanını da 26'ya çıkardı. Siyah-beyazlılar, haftaya sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Diğer sonuçlar:
Ümraniyespor- Erzurumspor: 0-0, İstanbulspor-Esenler Erok: 4-0, Adana-Amed: 0-0.