Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 7.1.2025 21:36

Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İHA
Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre disiplin raporları şöyle:

- Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Trabzonspor; çirkin ve kötü tezahüratı

- Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor; saha olayları

- Galatasaray ve Göztepe: merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

- Adana Demirspor; talimatlara aykırı hareketi

- Başakşehir Kulübü İdarecileri Mesut Altan ve Murat Yaman; talimatlara aykırı hareketi

- Kasımpaşa Kulübü İdarecisi Serkan Reçber; hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketi

- Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Ayhan Kaya; talimatlara aykırı hareketi

- Bodrum Futbol Kulübü kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu; sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'den 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA