Bundesliga’da Nuri Şahin ile Xabi Alonso karşı karşıya

Ligde oynadığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 25 puanla 6. sırada bulunan ve son 5 maçında da yenilgi almayan Dortmund; 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle 32 puan toplayarak lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinden zirve yarışını sürdüren Bayer Leverkusen karşısında da son haftalardaki iyi gidişatını sürdürmenin peşinde.