Çağdaş Atan: Detaylarda kaybettiğimiz bir maç

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir FK sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Detaylarda kaybettikleri bir maç olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Duygu karmaşası yaşıyorum. Oyuncularımla gurur mu duymalıyım, sonuçla ilgili üzülmeli miyim arada kalmış vaziyetteyim. Oyuncularım tebrik ettim. Galatasaray gibi ligin açık ara en formda takımına karşı kusursuza yakın oynadık. Az pozisyon verip özellikle ikinci yarıda hem toplu hem topsuz oyunda forse ettik. İlk yarı atak sonuçlandıramadık. Kusursuza yakın oynadığımız ama kötü goller yediğimiz, kaybettiğimiz bir oyun. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Galatasaray 9 rotasyonla kupa maçına çıktı. Biz 3-4 rotasyonla sahaya çıktık. Fiziksel olarak yıkılmadan mücadele ettik. Oyunun bazı bölümünde bağlantı oyununu tercih ettik. 3-5-2'yi muazzama yakın oynadık. Direkt 9'ları bulduğumuz oyun maç boyunca adam adama presi muazzama yakın yaptığımız bir maçtı. Hamza, sağ stoperde Barış ile eşleşti. 1 pozisyon hariç muazzama yakın oynadı. Opoku, Osimhen'e üstünlük kurdu. Detaylarda kaybettiğimiz bir maç. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Her iki takıma da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'HAKEMLERLE İLGİLİ OLUMLU YA DA OLUMSUZ YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM'

Maçın hakemiyle ilgili düşünceleri sorulan Çağdaş Atan, "Maçın ardından hakemin yanına oyuncularımı sakinleştirmek için gittim. Bize iki dakika eksik oynattı gibi geldi. Dördüncü hakemle bir diyalogları oldu. 92'den sonra başlattığını anladık. Oyuncularım da onu hissetti reaksiyon vermesinler diye gittim. Benim her hafta hakem konuşacak zamanım yok. İkinci golden önce el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Olumlu ya da olumsuz yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ KUPADA FİNAL OYNAYIP, KUPAYI KAZANABİLMEK'

Hedeflerinin Türkiye Kupası'nda final oynamak ve kupayı kazanmak olduğunu dile getiren Atan, "Kulüp organizasyon olarak, duruş olarak, 11 senede yaptıkları olarak muazzama yakın bir iş çıkarıyor. Biz hedef olarak her sene bu kadar yüksek harcama yapan 4 takımdan birini altımıza almaya çalışıyoruz. Başarımızın küçümsendiği nokta buydu. Bu bütçelerle o takımlardan birini altına almak şampiyonluk kupasına bedel. Hedefimiz ilk 4. Yapabiliyorsak 3'üncülük. Avrupa'ya katılabilmek. Kupada final oynayıp, kazanabilmek. Şampiyonluk, bütçeler büyütüldüğü sürece çok zor. Harcamalar normal bir hale gelirse farklı şeylerden bahsedebiliriz. Ben de bugüne kadar oyun anlamında gelişe gelişe gittiğimizi düşünüyorum. Tecrübeleniyoruz. Çok oyuncu kazandırdığımızı düşünüyorum. Ben de rekabet etmek, şampiyonluğa oynamak istiyorum. Bu bütçelerle ne kadar gerçekçi tartışılır. Diğer takımlar şampiyonluk yarışı verirken biz aradan sıyrılabilir miyiz ona bakıyoruz" şekilde konuştu.

'ŞU AN BAŞKA KULÜPLE İLGİLİ BİR TASARRUFUM, DÜŞÜNCEM YOK'

Adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Çağdaş Atan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben doğru yerde, kulüpte olduğumu düşünüyorum. Ben de kupalar kazanmak istiyorum ama benim için en doğru yerdeyim. Arkamda beni çok destekleyen bir başkan ve yönetim var. Şu an başka kulüple ilgili bir tasarrufum, düşüncem yok."