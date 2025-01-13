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Giriş Tarihi: 13.1.2025 15:56 Son Güncelleme: 13.1.2025 16:14

SON DAKİKA: FIFA'dan Süper Lig kulübüne transfer yasağı!

Son dakika: FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

AA
SON DAKİKA: FIFA’dan Süper Lig kulübüne transfer yasağı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hatayspor'a borçları sebebiyle 2 dönem transfer yasağı verildi. Hatayspor, borçlarını ödemezse 2026'nın kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.

Ajansspor'un haberine göre ise, FIFA, Hatayspor'a söz konusu cezayı Renat Dadashov dosyasından dolayı verdi. Hatayspor, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek.

Kulüp, ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

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SON DAKİKA: FIFA'dan Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
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