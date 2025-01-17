Fatih Karagümrük’te Orhan Ak dönemi

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Orhan Ak, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını yaptı. Karagümrük, 19 haftası geride kalan 1. Lig'de 34 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, sezona Şenol Can yönetiminde başladı.

Can ile yollarını ayran İstanbul ekibi, yardımcı antrenör David Sassarini yönetiminde maçlara çıktı.